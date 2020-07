14









E l'ironia è servita. Antonio Conte è finito nel mirino dei tifosi, interisti e non solo, subito dopo la sconfitta dell'Inter a San Siro contro il Bologna. Juwara e Musa Barrow hanno ribaltato i nerazzurri, in superiorità numerica per una porzione di ripresa dopo la discussa espulsione di Soriano. Nonostante tutto, Mihajlovic non ha mollato, né l'ha fatto la sua squadra. Al contrario, gli interisti hanno perso fiato e preso paura. Neanche Conte ha saputo dare la "mentalità" che tanto si aspettavano alla Pinetina. E allora, ecco i tweet 'maligni: "Chissà se era davvero necessario passare dai 4 milioni annui di Spalletti ai 12 annui di Conte, per poi fare simili figure di merda. Grazie Inter per regalarmi questi momenti di gioia...".



