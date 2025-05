Conte torna alla Juventus? Balzarini: 'Nella testa di Elkann...'

Il tema del nuovo allenatore dellacontinua a tenere banco nel mondo del calcio italiano. Tra indiscrezioni e ipotesi, una voce autorevole si è espressa con chiarezza sulla questione: Gianniha rivelato quella che, secondo lui, sarebbe la principale idea nella mente di John, azionista di riferimento del club bianconero.Balzarini ha infatti dichiarato: “Nella testa di Elkann c’è Antonio Conte: è una quasi garanzia di ottenere nell’immediato o in tempi brevi qualcosa di importante. Anche se ritengo sia ingiusto non dare una nuova opportunità ad Igor Tudor”. Parole che lasciano intendere una forte considerazione per il tecnico leccese, fresco vincitore dello Scudetto con il Napoli, e che potrebbe dunque fare ritorno alla guida della Juve dopo diversi anni.

La scelta di affidarsi a Conte rappresenterebbe una soluzione di grande esperienza e carattere, caratteristiche da sempre apprezzate dalla dirigenza juventina, soprattutto in una fase di ricostruzione. Allo stesso tempo, Balzarini non ha nascosto un certo rammarico per la possibile esclusione di Tudor, che ha già mostrato buone qualità alla guida dei bianconeri nella recente parentesi. La decisione finale, ora, spetta alla società.