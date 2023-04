A Radio GR Parlamento, l'ex presidente dell'Inter,, parla così alla vigilia del match con la Juventus: "Montagne russe? Purtroppo è così, con la Fiorentina abbiamo toccato il fondo. Partita brutta, e l'Inter non segna; manca un goleador, Romelu Lukaku ha sbagliato gol che facevamo anche io o Ferlaino (altro ospite della trasmissione, ndr). Non ha giocato neanche male, ma per vincere bisogna segnare: speriamo di avere toccato il fondo e di poter risalire"."Conte è andato via, non so neanche se in buona o in malo modo e non spetta a me dirlo. Ha sempre fatto bene ovunque andato, ma non so se il suo ritorno possa essere gradito".