. Una partita delicata, contro la Juventus, non solo per la storicità del match, ma neanche soltanto per le porte chiuse dello Stadium, causa coronavirus. Infatti, dopo anni senza rivaleggiare, le due squadre si ritrovano ai vertici a competere per lo Scudetto: una combinazione che, per l'Inter, è stata possibile anche da due ex Juve comeE proprio il tecnico leccese, arrivato con il pulmann della squadra a Torino verso le 20.00, è stato il bersaglio numero uno dei tifosi juventini presenti a dare il "benvenuto" ai giocatori dell'Inter. "" è l'urlo che si leva dalla folla, precauzionalmente tenuta a distanza per le ragioni di sicurezza di cui tutti sappiamo. Una parola forte, certo, che spiega però il rammarico di alcuni nel vedere Conte, l'allenatore dei primi tre titoli di questo ciclo, sulla panchina dei rivali di sempre.

iOS -> SCARICA QUI