Ne ha scritto Fabrizio Biasin, giornalista di Libero: per Mauro Icardi sono tempi durissimi. Il centravanti nerazzurro è stato ufficialmente escluso dalla seduta tattica di oggi, una delle prime sgambate specifiche di Antonio Conte sotto il sole di Lugano. Insomma: le parti sono oggi anni luce lontane. E mentre per Nainggolan, complice la situazione della moglie, si stanno riaprendo un po' di porte, per Icardi i tempi interisti sembrano essersi chiusi qui. Sotto il segno degli indesiderati, l'attaccante dovrà ora trovare un modo per andare avanti. O meglio: una squadra che gli possa permettere di esprimersi con continuità, specialmente in zona gol. In attesa di un'offerta ufficiale della Juve, il giocatore attende. Escluso da Conte.