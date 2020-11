Domani sera l'Inter farà visita al Real Madrid nella terza giornata di Champions League, una sfida delicatissima per entrambe le squadre, protagoniste di un inizio difficile. Ecco cos'ha detto Antonio Conte a Sky Sport alla vigilia del confronto col suo collega ed ex compagno alla Juventus Zinedine Zidane: "Da giocatore ho sempre saputo che sarei diventato un allenatore. Non so se valesse lo stesso per Zizou, di sicuro era un piacere giocare con lui e correre per lui. Era un ragazzo eccezionale: abbiamo condiviso il periodo di Lippi e Ventrone nel quale si lavorava tantissimo, e lui era sempre il primo nonostante le qualità e il talento che aveva. Era sempre in prima linea, e una grandissima persona: ho conosciuto la sua famiglia, se ne può solo parlar bene, Zidane si è sempre fatto ben volere da tutti".