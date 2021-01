Nel corso della conferenza stampa alla vigilia del lunch match contro la Roma, il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha parlato anche di Arturo Vidal: “Vidal si è allenato nella giusta maniera, con grande voglia e determinazione. Sapete benissimo che a volte uso la carota e altre il bastone. Ma sempre perché io voglio bene al calciatore e alla squadra. Voglio che si migliori. Arturo mi conosce benissimo e Sto arrivando! Che se qualcosa non mi piace non giro la testa per fare finta di niente”.