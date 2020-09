Nella conferenza stampa alla vigilia della prima di campionato contro la Fiorentina, l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta e l'allenatore Antonio Conte hanno parlato in lungo e in largo di campo, mercato, ambizioni e obiettivi. Qualche parola anche per Andrea Pirlo pronunciata dall’ex tecnico della Juventus: “Quello che posso dire è che nutro grande affetto per Andrea, sia per il professionista che per l’uomo. Per il resto saremo avversari, ma vedere che alcuni miei calciatori diventano allenatori porta a pensare che per me il tempo stia passando”.