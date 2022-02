Così Antonio Conte a Sky Sport su Kulusevski e Bentancur: "Si tratta di due calciatori ideali per il progetto del club, hanno tanto tempo per crescere e giocare con continuità ad altissimi livelli ma non sono ancora pronti. Abbiamo acquistato due giocatori, ne sono andati via quattro. Lo Celso, Gil, Ndombele e Dele Alli erano molto importanti per noi, sulla carta ci potremmo essere indeboliti anche da un punto di vista numerico. Non mi aspettavo un ribaltone simile, soprattutto a stagione in corso. Per raggiungere obiettivi importanti in tempi brevi, servirebbero calciatori con esperienza alle spalle: il loro contributo permetterebbe all’intero gruppo di migliorare".