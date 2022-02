Antonio Conte, a Sky Sport, parla così del City di Guardiola: "No, la squadra perfetta non esiste. Poi noi allenatori cerchiamo il pelo nell’uovo, cerchiamo sempre qualcosa da migliorare. Sicuramente stiamo parlando di una bellissima squadra e di un allenatore che - non si offenderà nessuno - ritengo il più bravo al mondo. Lo ha dimostrato, le sue squadre hanno un’idea e lui ha la forza di imporre le sue scelte. Sta facendo qualcosa di straordinario al City, la favorita per vincere la Premier League e una delle favorite per vincere la Champions League. Non è una macchina perfetta, gli manca una virgola per essere perfetta. Perché non c’è niente di perfetto".