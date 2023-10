. Lo ha ammesso con grande consapevolezza lui stesso: amato dalla squadra di cui rappresenta i colori e odiato da tutti gli altri. Ma Antonioè personaggio diviso anche all’interno della tifoseria dellaIntanto, tra un’intervista e l’altra – in mezzo all’evento Together e gli applausi del pubblico -, Antonio Conte continua a strizzare l’occhio alla Juventus. La campagna elettorale per tornare a occupare la panchina bianconera, dopo Allegri, è aperta e questo sembra piuttosto chiaro.Quello che ci vuole al momento o l’ennesimo cavallo di ritorno che non può funzionare.