Dal fedele Oriali al fratello Gianluca: tutti i componenti dell'attuale staff di Conte

AFP via Getty Images

Ha già fatto rumore il messaggio condiviso sui social da Tiberio Ancora , nutrizionista e personal trainer da anni al fianco di, con lui anche in questa stagione alche venerdì potrebbe concludersi con la vittoria dello Scudetto. Il professionista fa parte dello staff del tecnico praticamente da sempre, pertanto non è escluso - anche se ad oggi è difficile sbilanciarsi in questo senso - che possa seguirlo anche in un suo eventuale ritorno alla Juventus , un'ipotesi di cui tanto si sta parlando in questi giorni contestualmente alla pista che porterebbe al Napoli Massimiliano Allegri

Lo staff di Antonio Conte

Lele Oriali, coordinatore dello staff tecnico

Cristian Stellini, vice allenatore, con Conte già al Siena e poi alla sua prima stagione alla Juventus

Gianluca Conte, fratello di Antonio, capo match analyst e collaboratore tecnico

Costantino Coratti, collaboratore tecnico

Mauro Sandreani, collaboratore tecnico

Giuseppe Maiuri, match analyst

Elvis Abbruscato, collaboratore tecnico

Tiberio Ancora, nutrizionista e personal trainer

Francesco Cacciapuoti, vice preparatore atletico

Alejandro Rosalen Lopez, preparatore dei portieri, unico reduce del precedente staff del Napoli

Marco Giglio, preparatore dei portieri in seconda

Paolo Rea, team manager

Ancora, comunque, è solo uno dei membri della folta "squadra" di Conte, dove tra gli altri spicca anche il nome dell'ex Inter, un po' il "trait d'union" fra i giocatori e la dirigenza, che di recente avrebbe pronunciato una frase - "Questa volta non posso andare dove va lui", poi smentita dallo stesso club partenopeo - nella quale in molti hanno ravvisato proprio un riferimento alla Juventus, storica rivale dei nerazzurri.Conte tiene molto ai componenti del suo staff, che infatti ha voluto presentare uno ad uno durante una serata in scena la scorsa estate nel ritiro a Dimaro-Folgarida del Napoli, chiarendone ruoli e incarichi. Ecco l'attuale composizione del gruppo (che, lo ribadiamo, potrebbe anche cambiare notevolmente in caso di trasferimento di Conte alla Juventus).





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui