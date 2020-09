Antonio Conte ha fatto una richiesta chiara alla società: Arturo Vidal. Dopo l'allenatore e Beppe Marotta, quindi, all'Inter potrebbe arrivare un altro juventino. C'è già il sì del cileno sulla base di un biennale da 6 milioni a stagione, il giocatore sta trattando con il Barcellona per risolvere il contratto prima di firmare con i nerazzurri, con Conte che lo vorrebbe per il raduno del 7 settembre. Vidal intanto tornerebbe volentieri in bianconero e spesso nelle interviste continua a strizzare l'occhio alla Juve: operazione impossibile al di là della volontà della società, perché gli slot da extracomunitario sono già stati occupati da Arthur e McKennie.