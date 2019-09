Lionel Messi ancora ai box. Dopo un inizio di stagione ai margini per un problema fisico, il fenomeno del Barcellona sarà costretto a un nuovo stop, come confermato da una nota pubblicata dal sito ufficiale del club blaugrana: "Il giocatore della prima squadra Leo Messi ha subito un allungamento nell'adduttore della coscia sinistra. L'evoluzione dell'infortunio segnerà la sua disponibilità". Buona notizia per l'Inter di Antonio Conte, che il prossimo 2 ottobre potrebbe affrontare il Barcellona senza Messi.