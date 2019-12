Un regalo inatteso di Antonio Conte ai circa 100 tifosi dell'Inter che ieri si sono presentati alla Pinetina. Come scrive La Gazzetta dello Sport "Antonio ha rotto la routine e ha fatto un regalo a chi si era presentato davanti ai cancelli, per vedere entrare i giocatori e «rubare» un saluto. Almeno per una volta, tutti dentro, sulle tribunette a ridosso del campo di allenamento. Uno strappo alle regole, merito – chissà se è davvero così – del primo posto, del morale alto, della voglia di sentire ancora più vicino il popolo nerazzurro, che a San Siro in questi primi mesi di Conte è stato presentissimo. Da oggi Conte riporterà la normalità”.