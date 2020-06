L'allenatore dell'Inter Antonioha concesso un'intervista alla tv cinese PP Sport. Ecco quanto riporta l'Ansa."Se devo trovare un lato positivo in questa emergenza è il tempo per focalizzarmi e cercare gli aspetti per migliorare l’Inter: chiedo sempre di alzare l’asticella, io per primo non mi accontento. Ho avuto l’opportunità di rivedere i primi 7 mesi, andare in profondità sulla nostra rosa, le cose negative e le positive". Sulle partite a porte chiuse: "Senza pubblico è un calcio monco, facciamo fronte all’emergenza sperando che tornino presto i tifosi"."Mi rende orgoglioso vedere come stia crescendo la mentalità di questa squadra. Noto che i calciatori sono consapevoli che se vogliamo essere competitivi e lottare per vincere, ogni singolo giocatore deve alzare il proprio livello. Sappiamo di avere di fronte un percorso per tornare a vincere, senza scorciatoie, un percorso fatto di lavoro e sacrificio, di fatica e passione, ma al tempo stesso ho grande voglia e ambizione. Penso che si sia iniziato un bel percorso e quando si iniziano cammini del genere bisogna crederci e avere voglia di affrontare le difficoltà".