Antonio Conte ai microfoni di Inter TV ha commentato la prima vittoria nerazzurra: "L'emozione era tanta, anche perché quando si inizia un nuovo percorso in un nuovo club, con nuovi tifosi e nuovi calciatori, c'è sempre grande emozione. Perché comunque inizi a lavorare, e sai che devi lavorare per conquistare. Da parte mia non è cambiato niente: io sono questo. Come detto prima: nel bene, per chi mi assume; nel male, per chi mi ha contro. Io mi totalizzo completamente per la causa che sposo e, come detto, oggi sono al 300% dentro il pianeta Inter. Per cercare di costruire qualcosa di importante". TIFOSI - "Avvertivamo un grandissimo entusiasmo intorno a noi: al di là del fatto che abbiamo vinto, i tifosi hanno visto i giocatori usciti con la maglia sudata. Anzi, di più. Dobbiamo creare un ambiente unico, affinché i tifosi possano riconoscersi nella nostra squadra".