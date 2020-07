5 maggio 2002, una data che significa due cose: gloria per la Juventus, dramma sportivo per l’Inter. All’ultima giornata di campionato, la squadra di Cuper perse lo scudetto facendosi rimontare clamorosamente 4-2 dalla Lazio, mentre Trezeguet e Del Piero risolsero la pratica Udinese, sorpassando l’Inter all’ultima curva e regalando il campionato e un pezzo di storia indelebile alla Juve. Gloria eterna per la tifoseria bianconera, smacco indelebile per quella nerazzurra, entrambe puntuali ogni anno per scambiarsi sfottò di ogni tipo. C’è un’analogia nei numeri e nelle circostanze che possono galvanizzare Antonio Conte nel conquistare la rivincita, un 5 maggio nerazzurro. STESSA SITUAZIONE, QUALE SORTE? - Nell’era dei tre punti, c’è stata solo una squadra che è riuscita a vincere lo scudetto in svantaggio di 6 punti a 5 giornate dalla fine. Ed è proprio la Juventus, in quell’eterno 5 maggio. E dunque cosa fa sperare Conte nell’impresa? La situazione in classifica odierna è lo specchio di quella del 2002: il distacco è sempre di sei punti, le partite mancanti sempre cinque, stavolta la capolista è la Juve, mentre chi rincorre è l’Inter. Ciò che è successo 18 anni fa rappresenta un unicum nel calcio italiano. Potrebbe essere proprio questo che può indurre il tecnico salentino a sognare la ribalta, che la storia si ripeta. O forse, proprio perché di 5 maggio ce n’è uno, rimarrà tale. Al di là del destino, le sorti del campionato sono nelle mani delle rispettive squadre. Conte, dal canto suo, trama il quasi irripetibile. Sarri, Ronaldo e co. non possono sbagliare.