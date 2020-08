di Cristiano Corbo

Ha fatto tutto Conte. Ha deciso tutto Conte. E' stato tutto, e sempre, Antonio Conte. Adesso, ecco, la domanda sorge spontanea: se le cose dovessero andare male, a chi potrà dare la colpa? Il prossimo piano da studiare per l'allenatore leccese non è certamente tattico, semmai comunicativo. Non potrà permettersi più di balbettare di proprietà in Cina, di mancanza d'alternative, di una squadra che deve crescere (quale squadra non deve). Dovrà invece prendersi le responsabilità del come e con chi sta modellando la sua Inter.



L'ERRORE TONALI - Per Conte è sempre stato superfluo scegliere tra l'uovo e la gallina, condannato com'è dall'auto-pressione e dall'obbligo morale di vincere. E' una strategia anche questa e non guarda nel profondo l'ambiente, come dimostra il 'rilascio' di un affare definito come quello di Sandro Tonali: lui si limita a spazzare la superficie, lì ha posto uno specchio enorme. Su di lui, sulla sua figura, sulla sua storia dovrà specchiarsi l'Inter. Senza mollare un colpo, come accaduto nella scorsa stagione; andando a creare un solco nella storia, come da sempre è bravo a fare il leccese. E poi? Poi macerie. Ricostruire. Un paio d'anni al limite, il rigetto - reciproco - che sembra sempre così naturale. Conte non guarda al futuro, ma solo al presente: è il contrario di quanto sta facendo la Juventus, o il Milan, persino l'Atalanta e la Roma. Se non dovesse andare bene, quantomeno non si nasconda dietro finte decisioni.