L’entusiasmo in casa Inter per lo scudetto è intaccato da un malessere societario che impone decisioni immediate. I conti dei nerazzurri sono tutt’altro che floridi, Steven Zhang sta cercando in tutti i modi di ottenere dai fondi il prestito da circa 250 milioni di euro per tamponare le ferite a bilancio e nel frattempo sta agendo. Ha chiesto alla squadra di rinunciare a due mesi di ingaggio, proposta recepita con fastidio dai calciatori che hanno preso tempo. La giornata di ieri è stata poi macchiato da un giallo, l’annullamento della conferenza stampa di Antonio Conte. Non un buon segnale.



IL MOTIVO – La notizia del faccia a faccia tra Zhang, Antonello e Marotta con Lukaku e compagni ha trovato risonanza su tutte le testate giornalistiche, cosa che ha irritato squadra e soprattutto Conte. A quel punto, come spiega Calciomercato.com, dopo aver percepito questo fastidio diffuso, la società ha ben pensato di eliminare il problema alla base, cancellando la conferenza stampa per la quale erano già stati decisi luogo e orario. Conte avrebbe potuto rivolgere qualche frecciata alla proprietà come fatto in passato, scenario dunque scongiurato in partenza. Si respira tensione dalle parti di Appiano Gentile, che potrebbe smorzare la gioia per il tricolore.