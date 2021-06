Dopo l'esonero dall'Inter Antonio Conte ha rilasciato un'intervista a Dazn che uscirà sabato 5 giugno, ecco un'anticipazione : "Nella mia carriera ho avuto molti infortuni, tutto questo mi ha dato forza e ha fatto sì che io accumulassi la giusta cattiveria. Mi sono rotto tutto quello che c’era da rompersi, dal ginocchio alla caviglia, tibia, perone, braccia. Per questo le difficoltà non mi spaventano: ne ho vissute tante e sono pronto a superarne ancora. Sono stato un buon calciatore, ho avuto la mia carriera: ho vinto tutto quello che si poteva vincere, anche con la Nazionale ho avuto grandi soddisfazioni pur se è sempre mancata la vittoria".



"Alcune volte mi chiedono da dove arriva questa cattiveria. È perché nella mia carriera, sia da allenatore che da calciatore, ho vinto tanto ma ho anche perso tanto. Quando tu perdi alcune partite, come può essere la finale del mondiale o di un Europeo che all’89’ vincevamo 1-0 con la Francia, o vinci una finale di Champions ma ne perdi tre, ti rimane dentro una cattiveria… Non vuoi rivivere quel momento, e fai di tutto per cercare di trasferire questo ai calciatori. A volte hanno difficoltà a capire questa cattiveria da dove deriva: non tanto dalle vittorie, quanto dalle sconfitte. Dalle cicatrici: si sono rimarginate, ma non ne vuoi altre”.