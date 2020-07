Un calendario per nemico. Antonio Conte si è lamentato della distribuzione delle gare della sua Inter, e se i numeri dei 'giorni di riposo' confermano quanto detto dal leccese, quanto dimostrato dalla sua squadra è andato praticamente nella direzione opposta. Scrive Calciomercato.com: "Sono infatti 5 le occasioni nelle quali l'Inter ha sfidato una squadra che aveva beneficiato di uno stacco inferiore rispetto alle sue rivali - contro Parma, Brescia, Torino, Spal e Roma - e soltanto contro i giallorossi di Fonseca non è maturata una vittoria. La media punti è assolutamente lusinghiera, 2,66 a partita; nelle 3 partite giocate con gli stessi giorni di riposo del proprio avversario - Sassuolo, Bologna e Verona - il bilancio parla di due pareggi e una sconfitta, con una media punti che crolla a 0,66 per gara".