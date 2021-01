Nella giornata di oggi è andato in onda un altro show di Antonio Conte. Nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Benevento, l'allenatore dell'Inter ha voluto chiarire la sua posizione nella trattativa per Edin Dzeko con la Roma: "Io non ho chiesto nulla alla mia proprietà! Se c'è chi accosta Dzeko all'Inter per mia volontà è lontano anni luce. Sembra che ogni volta ci sia un mio capriccio, ma per la prima volta ho influito poco sulle scelte. Questi sono i giocatori che abbiamo e che avremo fino a fine campionato".