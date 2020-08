Non è partita benissimo la finale di Europa League per l'Inter. Per Antonio Conte, soprattutto. Non tanto per il risultato (al momento 2-1 per il Siviglia), quanto per gli animi agitati dei giocatori delle due squadre. In campo, ma in particolare in panchina. Per informazioni chiedere all'allenatore nerazzurro, che dopo appena 17' è stato ammonito dall'arbitro. Tutto è nato per un presunto fallo di mano di Diego Carlos su cross di Barella, che ha fatto infuriare tutti i giocatori dell'Inter.



COS'E' SUCCESSO - I giocatori ma anche la panchina nerazzurra, con Conte imbestialito. Protesta, sbraccia, si lamenta. Ce l'ha con l'arbitro. E alla fine si avvicina Ever Banega, ex nerazzurro, stufo delle continue lamentele dell'allenatore. A riportarlo è Sky Sport, secondo il quale il centrocampista argentino avrebbe detto "Basta, devi stare zitto" a Conte. Non solo, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport l'argentino si sarebbe portato anche la mano tra i capelli guardando Conte e prendendolo in giro per il (presunto) parrucchino. Il tecnico non l'ha presa benissimo, e ha trovato un nuovo pretesto per discutere: Banega non poteva stargli così vicino. Fatto sta che gli animi sono rimasti tesi: "Ti aspetto fuori" si sarebbero detti i due, che se le sono promesse a fine partita.



TUTTO STUDIATO - La sensazione è che l'allenatore voglia caricare i suoi dopo il pareggio del Siviglia. Conte è un allenatore che non fa nulla per caso, come quello sfogo di qualche settimana fa. Nulla viene fatto per caso, non si lascia andare facilmente. Emozioni? Mille, ma tutto studiato a tavolino. E magari lo è stato anche questo sfogo in panchina, quasi per far salire la rabbia (agonistica) ai giocatori nerazzurri. Se l'è presa con l'arbitro e gliel'ha promesse a Banega, in Europa League è un Conte-show.