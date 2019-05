Antonio Conte sfida la Juventus, non solo sul campo ma anche sul mercato. Sia l'Inter che la Juventus, infatti, sono interessati a Federico Chiesa che può lasciare la Fiorentina in estate. Il prezzo fatto dai Viola è alto, altissimo, circa 80 milioni di euro. Ad oggi i nerazzurri sarebbero in pole ma i soldi chiesti dai toscani sono molti e difficilmente entrambe le società saranno in grado di accontentare le richieste. Ci sarà da trattare, come sempre, con la Juve che spera di convincere la Fiorentina con qualche giocatore (tipo Cuadrado) che può abbassare il costo del cartellino di Chiesa. Il primo terreno di scontro tra Juve e Conte.