L'Inter quarta in classifica lascia Conte e la dirigenza nerazzurra in un momento se non di crisi almeno di forte riflessione. Anche perché dal tecnico nerazzurro ex Juve arrivano segnali non proprio confortanti verso i suoi calciatori. Come scrive La Gazzetta dello Sport, Conte avrebbe un rapporto ormai freddo con parte dei calciatori, un sentimento che si è scatenato anche al Bentegodi, giovedì sera. ​"La più segnante: minuto 28 del primo tempo - scrive il quotidiano -, Inter in grande difficoltà, giocatori a bordo campo per il cooling break e il tecnico che non interviene, non parla con nessuno. Spiega niente o forse tutto, quella situazione. Ma il punto è qui, è in un distacco che ora si avverte tra Conte e la squadra, almeno una parte di essa. È un sentimento avvertito nello spogliatoio nerazzurro, una scollatura tra il comandante e il suo esercito. Non c’è stato un episodio scatenante, ma sono tanti i sintomi di una serie di interrogativi sempre più insistenti".



STRAPPO - Secondo il quotidiano il club non sta pensando di esonerarlo ma lo strappo potrebbe arrivare dall'allenatore stesso. Non sarebbe la prima volta. Conte ha già piantato in asso la Juve e Marotta nell'estate del 2014. Al momento l'allenatore non avrebbe mandato segnali in questo senso ma se si dovesse davvero consumare la clamorosa rottura un anno dopo il suo arrivo sulla sponda nerazzurra di Milano occhio a Max Allegri sulla panchina nerazzurra.