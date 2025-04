Conte se la prende con il centro sportivo del Napoli

Getty Images

Le parole di Conte a DAZN

Nemmeno il tempo di godersi la preziosa vittoria del Napoli contro il Monza, che Antonio Conte ha acceso i riflettori su un tema critico: i campi di allenamento di Castel Volturno. Intervistato da DAZN nel post-partita, l’allenatore azzurro ha analizzato la prestazione della sua squadra ma non ha nascosto il proprio malcontento per la situazione degli impianti, collegandola direttamente ai numerosi infortuni muscolari che hanno colpito la rosa nelle ultime settimane."Nell'ultimo periodo abbiamo avuto un po' di problemi al soleo," ha dichiarato Conte. "Non so se sono i campi di Castel Volturno che andrebbero rifatti, ma sono sempre quelli di prima. Ne prendiamo atto, stiamo zitti e continuiamo a lavorare. Magari rifacessimo anche i campi, saremmo più contenti."

Parole che suonano come un chiaro messaggio alla dirigenza, da sempre attenta agli aspetti economici ma che ora è chiamata a riflettere anche sulle necessità strutturali. Conte, noto per la sua attenzione maniacale ai dettagli, chiede maggiore supporto per migliorare le condizioni in cui la squadra si allena quotidianamente. La vittoria col Monza passa in secondo piano: ora a Napoli si parla di campi.