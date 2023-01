, nel post partita della sconfitta con il Manchester City, ha fatto un paragone tra la situazione di ora e quando allenava altre squadre come la Juventus: "Se penso a mie esperienze precedenti, con Inter, Chelsea e Juventus, sono situazioni diverse.Invece conosco il mio compito in questa situazione, quindi lavoro molto perché voglio migliorare la squadra e il club con la mia visione, con la mia idea, con i miei suggerimenti. Poi vedremo, mi sono calato in questa situazione, so che il mio compito è prender parte a questo processo e cercare di far diventare solida una squadra di transizione per costruire una base solida e provare a costruire una squadra pronta a combattere e a vincere".