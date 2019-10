Questa sera a San Siro andrà in scena il Derby d'Italia Inter-Juventus. Una sfida che nel tempo è diventata storia, emozione, parte fondamentale del calcio nostrano. In attesa del fischio d'inizio, che arriverà allo Stadio San Siro alle 20.45, ecco una curiosità sulla gara: l’Inter ha vinto le prime sei partite stagionali in questo campionato, precedentemente i nerazzurri ci erano riusciti solo nel 1966/67, quando vinsero anche la settima. Dunque, manca una vittoria, una soltanto, ad Antonio Conte per arrivare ad eguagliare Helenio Herrera, storico allenatore nerazzurro. Un grande inizio, per quell'Inter di oltre 50 anni fa. Ma sapete come andò a finire quel campionato? Semplice: vinse la Juve.