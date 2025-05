Conte vince un altro Scudetto ed entra nella storia: nuovo record per l'allenatore del Napoli

Getty Images

Il Napoli e Antonio Conte ce l'hanno fatta. Grazie alla vittoria per 2-0 contro il Cagliari, il club partenopeo ha vinto lo Scudetto numero 4 della sua storia, nonché il secondo negli ultimi tre anni.



Al debutto assoluto sulla panchina del Napoli, l'allenatore leccese ha vinto al primo tentativo, riportando sul tetto d'Italia una squadra che soltanto un anno fa aveva chiuso al decimo posto in classifica.



Per Conte, dunque, arriva l'ennesimo Scudetto che - a conti fatti - gli consente di aggiornare la storia del calcio italiano: grazie al tricolore vinto col Napoli, infatti, Conte stabilisce un nuovo record per quanto riguarda la Serie A.



Il record di Conte

Quinto Scudetto da allenatore

Il primato (cancellato) di Capello

Il ruolino di Conte in Serie A





Antonio Conte, capace di riportare lo Scudetto a Napoli al primo tentativo, ha stabilito un nuovo record:. L'allenatore leccese ha infatti vinto il campionato alla guida di Juventus, Inter e Napoli, stabilendo un nuovo primato che lo pone tra i tecnici più decorati del nostro calcio.Per Conte si tratta dello Scudetto numero cinque vinto da allenatore. A precedere il trionfo tricolore alla guida del Napoli erano infatti arrivati i tre tricolori alla guida della Juventus. Alla guida dei bianconeri, Conte dominò la scena italiana nelle stagione 2011/12, 2012/13 e 2013/14. In occasione del primo Scudetto, l'attuale tecnico del Napoli chiuse con zero sconfitte in 38 giornate, mentre il terzo titolo bianconero fu quello del record di punti: 102.Conte, dopo aver guidato l'Italia e il Chelsea, è tornato in Italia nell'estate del 2019 per guidare l'Inter: con i nerazzurri ha vinto lo Scudetto nella stagione 2020/21, riportando il club meneghino sul tetto d'Italia dopo un digiuno di undici anni.A conti fatti, se si analizzano i risultati ottenuti sul campo, c'è stato un altro allenatore che prima di Conte era riuscito a vincere lo Scudetto con tre squadre diverse. Ogni riferimento nei confronti di Fabio Capello è ovviamente voluto. L'ex allenatore, infatti, dopo aver vinto il campionato alla guida del Milan in quattro occasioni tra il 1991 e il 1996, oltre allo Scudetto con la Roma nel 2000/01, si era cucito il tricolore sul petto anche da tecnico della Juventus.Gli Scudetti vinti nelle stagioni 2004/05 e 2005/06 vennero però spazzati via dallo scoppio dello scandalo Calciopoli che costò alla Juve la retrocessione in B: il primo dei due titoli non fu assegnato, mentre il secondo venne assegnato all'Inter, che arrivò terza, ma riuscì a fregiarsi del tricolore grazie alle penalizzazioni di Juventus e Milan.

Alla sua sesta stagione completa da allenatore in Serie A, Conte ha vinto cinque volte il campionato e in una sola occasione ha chiuso secondo. Di seguito il suo rendimento in massima serie.