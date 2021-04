Antonio Conte sta portando l'Inter a vincere lo scudetto dopo 11 anni dal Triplete mourinhano. Qualcosa che, come ribadisce la Gazzetta dello Sport, consentirà all'allenatore ex Juve di mantenere saldamente il suo posto sulla panchina nerazzurra, godendosi peraltro un aumento di stipendio. Come prevede infatti il suo contratto, in scadenza nel 2022, Conte nella prossima stagione vedrà salire il suo emolumento annuale a 13,5 milioni di euro. Sicuramente un bel modo per festeggiare il raggiungimento di un tale successo sportivo! E si parlerà di eventuale rinnovo in un clima senz'altro disteso.