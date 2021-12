Intervenuto in video collegamento ai Gazzetta Sports Awards 2021, in cui è stato premiato come allenatore dell'anno, l'exAntonio- attualmente al Tottenham - ha parlato anche della sua esperienza sulla panchina dei nerazzurri e della conquista dello scudetto dopo il lungo dominio bianconero. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: "Sono stati due anni bellissimi, un grande percorso, iniziato con la richiesta del club di riportare la squadra dove meritava e cambiare la storia. Ci siamo riusciti insieme ai dirigenti, ai calciatori, allo staff e ai tifosi, è motivo di orgoglio e soddisfazione perché abbiamo battuto la Juve, che stava dominando in Italia da tantissimo tempo".