Toccata e fuga. Potrebbe anche riassumersi così l'esperienza all'Inter di Antonio Conte se dovessero essere confermati i rumors più recenti. Infatti, secondo alcune voci delle ultime ore, il successore di Luciano Spalletti sulla panchina della formazione milanese potrebbe addirittura dimettersi dall'incarico di allenatore, emulando quanto fatto con la Juventus nell'estate 2014. Alla base di questa decisione ci sarebbero alcune scelte societarie poco gradite al tecnico salentino. Prima fra tutte, il tentennamento sull'acquisto di Romelu Lukaku, un giocatore che secondo Conte non avrebbe prezzo. Insomma, gli 83 milioni richiesti sarebbero tutti pienamente giustificabili dal valore del centravanti belga e le perplessità della società milanese mostrerebbero una “debolezza” inaccettabile dal punto di vista di Conte.



DISCIPLINA – E poi il tecnico non è soddisfatto da diverse pedine della sua squadra. Eliminati per motivi disciplinari Mauro Icardi e Radja Nainggolan, è toccato ad Ivan Perisic sorbire le critiche dell'allenatore salentino. Insomma, i top player dell'Inter sembrano essere destinati a finire rapidamente sul mercato uno dopo l'altro. Tutti travolti dal ciclone Conte, che però rischia di trovarsi rapidamente senza manodopera. Probabilmente dietro a queste possibili dimissioni, c'è la consapevolezza di non poter ripetere il miracolo Juve. Un'impresa realizzata sia per l'abilità di Mister Antonio, che per il pieno sostegno del mondo bianconero. Senza i campioni richiesti e con un ambiente non proprio innamorato di lui e del suo passato, il Re Mida del triennio tra 2011 e 2014 rischia di finire vittima della sua stessa esigenza. E, forse, la Juve ora manca davvero a Conte.