L'Inter ieri contro il Sassuolo ha allungato in testa alla classifica della Serie A. Dal Milan in giù, sembra sempre più difficile che qualcuno possa strappare all'ex allenatore della Juventus il titolo. Questo il commento di Giancarlo Padovan a Sky Sport: "Antonio Conte scherza quando dice di essere un serio candidato. Lui sa bene che per l'Inter è già scudetto. È scudettissimo! Lo era prima e lo è sempre di più. Non c'è mai stata una squadra che, con +11 sulla seconda a 9 giornate dalla fine del campionato, abbia poi perso lo scudetto."