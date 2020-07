Antonio Conte era una furia ieri sera dopo il pareggio contro la Roma. L'allenatore dell'Inter ha puntato il dito contro il calendario, che ha definito "folle". Motivo? E' stato fatto apposta per mettere in difficoltà i nerazzurri, secondo lui. Perché avrebbero giocato sempre contro una squadra con un giorno di riposo in più rispetto alla sua squadra. Ha parlato di compromessi sempre negativi, e se "deve volare uno schiaffo lo prende sempre l'Inter" spiega Conte. Tifosi scatenati sui social: "La storia del calendario non regge", "prenditela con te stesso" sono alcuni tweet inidirizzati all'allenatore dell'Inter.



