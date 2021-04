Alla vigilia della sfida contro il Napoli, il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa: “È sicuramente una partita impegnativa, sapete che io ho sempre inserito il Napoli tra le pretendenti allo scudetto, proprio perché hanno una rosa forte e un tecnico bravo”.



SCUDETTO - “Sappiamo benissimo che mancano ancora dei punti per raggiungere una meta molto ambiziosa. Andiamo a Napoli a giocarci la partita per cercare di ottenere il massimo, come farà anche il Napoli. Vedremo poi il risultato al termine della partita, ma non possiamo permetterci di fare i ragionieri perché le esperienze passate mi insegnano che sarebbe deleterio fare calcoli”.



CRITICHE - “Ho capito che il problema sono io, a prescindere. L’importante è che non tocchino l’Inter”.



RISCHIO - “Il rischio è quello di leggere troppo, perché pare lo scudetto sia già stato assegnato. Non dobbiamo cadere in questo tipo di trappola perché sappiamo che sacrificio c’è stato per arrivare fin qui. Ma dobbiamo sapere tutti, anche i nostri tifosi, che manca ancora qualcosa per coronare il nostro sogno”.