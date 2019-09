Una tensioneIl rapporto tranon è mai stato idilliaco anche se fino a qualche ora fa nessuno dei due si era rivolto direttamente all'altro. Nel corso della loro carriera si sono incrociati tante volte sulla stessa panchina. Inizia tutto ad Arezzo, stagione 2006/07, quella della Juve in Serie B. I toscani, anche loro penalizzati per lo scandalo calciopoli, iniziano con Antonio in panchina. A ottobre il presidente Mancini ( intervistato in esclusiva da Ilbianconero.com solo poche settimane fa ), lo esonera per prendere Sarri ma dopo pochi mesi torna sui suoi passi richiamando Conte che al suo ritorno commenta senza peli nella lingua: "​Non voglio dare colpe a nessuno, ma il calo avuto dalla squadra a gennaio e a febbraio è sotto gli occhi di tutti".E' il primo capitolo di una storia che continua a Londra, sponda Chelsea. Prima arriva Conte che in due anni vince Premier League (2016-17) ed FA Cup (2017-18). Poi la burrasca legale con Abramovich, l'addio aie l'arrivo di Sarri che appena insediato rimanda indietro la frecciatina di Arezzo: ​"Non ho trovato grande organizzazione tattica, dichiara. Poi nella seconda parte della stagione rincara la dose: "C'era l'idea di giocare e vincere con un altro modulo, ripartendo in contropiede. Io voglio che i miei giochino con il possesso palla e il controllo della partita".Ora nessuna staffetta, Conte e Sarri si trovano contro l'uno contro l'altro per la prima volta in carriera. Nonostante le giravolte del tecnico salentino è chiaro che l'obiettivo dell'Inter sia quello di vincere lo scudetto. Conte vuole chiudere il ciclo vincente della Juve che lui stesso ha iniziato. Ora si nasconde, proprio come al suo primo anno in bianconero, ma la sfida con i bianconeri è già iniziata. Il primo scontro diretto è in programma il 6 ottobre a San Siro, a marzo il testa a testa allo Stadium con il ritorno di Conte a Torino per la prima volta da avversario. La tensione con Sarri parte da lontano, ora lo scontro finale.