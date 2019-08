Correva l’estate del 2011 e la Juve si presentava ai nastri di partenza con Antonio Conte, ex capitano e bandiera bianconera, in panchina. In quella Juve con un Del Piero arrivato all’ultima stagione, Pirlo in cabina di regia e la BBBC che si sarebbe andata formando, il tecnico leccese avrebbe voluto la velocità e la tecnica di Alexis Sanchez. Il cileno però, dopo un approccio con i bianconeri, scelse di accasarsi al Barcellona di Messi e Guardiola. Alla Juve arrivò Mirko Vucinic che, in coppia con Matri, fece le fortune della Juve nel primo biennio contiano. La storia tra l’attaccante e l’allenatore però si sarebbe dovuta comunque compiere. Non alla Juve ma all’Inter, nuova casa del tecnico e, ora, anche dell’attaccante. I due, si troveranno a lavorare insime dopo otto anni di attesa. Un tassello in più per la nuova Inter che tenta di spodestare la Juve dal trono di Regina d'Italia.