Il periodo difficile delpersiste con un altro risultato negativo, questa volta una sconfitta in trasferta contro il Torino, posizionando gli azzurri al 9º posto in classifica. La presenza di Antonioall'Olimpico durante la partita aggiunge un elemento speciale. Già considerato da De Laurentiis due mesi fa per la panchina azzurra, il presidente riprova per la prossima stagione. Una rivelazione sorprendente da parte di Conte, riportata da CalcioNapoli24, svela che l'ex ct della Nazionale avrebbe risposto positivamente alla richiesta di alcuni tifosi di un suo passaggio a Napoli alla fine della stagione: ".". La prospettiva di una futura collaborazione intensifica le speculazioni sull'arrivo di Conte al Napoli e la sua predisposizione a prendere le redini del club partenopeo.