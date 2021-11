Antonioè appena arrivato alma fin da subito ha cominciato a imporre i suoi metodi per cambiare gli Spurs: non solo in campo, anche in cucina. Rferisce il Daily Mail come il tecnico abbia criticato duramente la condizione atletica di alcuni di essi. "Siete in sovrappeso" il messaggio di Conte, che ha preso immediati provvedimenti, oltre ad allenamenti più intensi anche il giorno dopo l'impegno di Conference League con il Vitesse: Tottenham 'a dieta', spariti cibi pesanti e sandwich dal menù del centro sportivo così come non si possono più utilizzare ketchup e maionese; bandite le bibite gassate, tagli anche ai succhi di frutta dati ai giocatori e alla quantità di olio e burro usati nelle preparazioni, invitati i giocatori a mangiare più frutta.