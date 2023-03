Antonionegli ultimi mesi era spesso stato accostato nuovamente alla Juventus. Complice il suo contratto in scadenza con ile le scarse probabilità di rinnovo. Stando invece all'edizione odierna di Times il tecnico salentino lascerà gli Spurs al termine della stagione proprio per fare ritorno in Italia. Non alla Juventus però, ma vorrebbe tornare sulla panchina dell'Inter.