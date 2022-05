Botta e risposta, anche piuttosto duro. Antonio Conte replica Jurgen Klopp, che lo aveva accusato di essersi solo difeso nella gara tra Liverpool e Tottenham. In conferenza stampa, Conte ha contrattaccato: "Klopp era un po' frustrato dopo la partita, ma allo stesso tempo per ogni allenatore è importante essere concentrato sulla propria squadra e non sull'avversario. Quando è così, significa che vuoi trovare una scusa o un alibi per aver sbagliato il tuo lavoro".