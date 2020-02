Antonio Conte concorda con Maurizio Sarri. L'allenatore dell'Inter ha parlato a Sky Sport, commentando anche la decisione per il big match Juve-Inter che si giocherà a porte chiuse: "Io penso di giocare a porte chiuse non sia sicuramente bello perché il calcio ha bisogno del pubblico, di sentire attorno l'atmosfera, è la cosa più bella oltre alla partita. Detto questo, ci limitiamo a delle decisioni prese per ordine sanitario, mi auguro che quanto prima si possa tornare alla normalità.



Momento? E' una fase di stagione, tutti i cicli in base ai risultati determinano. E' un ciclo bello tosto per noi e alla fine vedremo in che posizione saremo e dove potremo arrivare.



Handanovic ci sarà con la Juve? E' una domanda a cui oggi non posso rispondere".