Antonio Conte, nuovo tecnico dell’Inter ed ex Juve, ha parlato a Inter Tv: "Prime impressioni e le prime emozioni? Impressioni positive, per me è una nuova esperienza, una nuova sfida. Vivo per questo e sono molto entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo. Ringrazio il presidente, cercherò con il lavoro di ricambiare la fiducia della società e dei dirigenti”.



SCELTA - “Il progetto, l’ambizione e la storia di questa società. E’ una delle migliori società in Italia e nel mondo, la voglia di far primeggiare l’Inter e farla tornare dove merita”.



PRESIDENTE - “Nonostante la giovane età la chiarezza. La voglia di riportare l’Inter dove merita, un top club che vuole tornare a essere grande in Italia e in Europa. Per questo non ho avito dubbi”.



ASPETTATIVE - “So di portare aspettative per quanto ho fatto in passato, per le mie vittorie. Le mi aspettative sono molto alte, sono il primo a mettermi pressione. Sono il primo a volere fare bene e a voler cercare di vincere”.



COMPETITIVA - “Dovrà essere un lavoro da parte di tutti. Dobbiamo avere tutti la stessa ambizione, entusiasmo e fame per riportare l’Inter alla vittoria, dove merita”.