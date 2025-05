Il Mattino - Tutte le richieste di Conte al Napoli

2024 Getty Images

Al momento non resta che attendere la fine della stagione e ciò che verrà subito dopo. Ovvero tutti gli incontri tra le parti, tanto dal lato del(che poi dovrebbe accelerare per il sostituto, forse individuato in Massimiliano Allegri), quanto da quello della Juventus . Ma la verità è che, fin da ora, sembra che questa sia davvero la volta buona per il ritorno disulla panchina bianconera, o almeno questo è ciò che suggeriscono le indiscrezioni che si stanno facendo sempre più forti e insistenti, con la Vecchia Signora che pare davvero intenzionata a puntare sul tecnico salentino per tornare a essere competitiva su tutti i fronti, a partire da quello italiano.

Le richieste di Conte al Napoli

Conte può restare al Napoli?

Ma in posizione d'attesa, in questa situazione, c'è anche e soprattutto il Napoli, che immediatamente dopo il match contro il Cagliari - che coincida o meno con la vittoria dello Scudetto - incontrerà appunto Conte per fare "il punto". Un summit decisivo, ma che - assicura Il Mattino - non sarà incentrato solo una comunicazione del tecnico, perché "tutto è aperto a ogni scenario". Secondo il quotidiano,conosce già le richieste che l'allenatore avanzerà ad, quali condizioni necessarie per continuare la sua esperienza sulla panchina azzurra."Dall'aria che tira - scrive Il Mattino - sembra proprio che Conte chiederà cambiamenti radicali nella rosa, con l'arrivo di un grande giocatore per reparto, almeno 8-9 calciatori nuovi, monte ingaggio che dovrà passare dagli attuali 80 milioni a 100-110 milioni di euro e una campagna acquisti da (minimo) 200 milioni. Poi metterà sul tavolo il centro sportivo (di cui si sono perse le tracce) e il settore giovanile".Prosegue il quotidiano: "Ecco, cosa comincia o cosa finisce venerdì sera? Conte si vuole prendere lo scudetto e non è spaventato dall'idea di andare all'assalto di uno scudetto-bis. Al contrario di Spalletti. Nessuno più di lui può riuscire in questa impresa, ma ovvio che i discorsi sui limiti di bilancio non saranno un argomento autentico per dirsi addio. E a cui nessuno crederà. De Laurentiis a gennaio non è riuscito a soddisfarlo, lo ha esasperato: ma per il resto della stagione è stato esemplare. Non c'è un impegno che non abbia disatteso, si è consegnato totalmente nelle sue mani. Doveva farsi perdonare l'anno nero del calcio napoletano. E ci è riuscito".





