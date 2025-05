Tutte le richieste di Conte alla Juventus

Getty Images

Per ve lo abbiamo già raccontato , si avvicina il momento della resa dei conti. In questi giorni, come assicurano da, il tecnico salentino è concentrato solo ed esclusivamente sul match di venerdì contro il Cagliari, che può valere lo Scudetto, ma ormai non è più un segreto che stia già pensando anche al suo futuro e di conseguenza all'incontro previsto subito dopo la conclusione del campionato con Aurelio De Laurentiis, a cui è già pronto ad avanzare una serie di richieste per rimanere alla guida della squadra partenopea, di cui ha già parlato con Giovanni Manna.

Le richieste di Conte alla Juventus

In un angolo della sua mente, infatti, sta prendendo sempre più corpo l'idea di un ritorno alla Juventus , che farebbe piacere anche allo stesso club bianconero - desideroso che la squadra possa tornare a competere ai massimi livelli il prima possibile - ma che, chiaramente, non potrebbe avvenire senza alcune condizioni di base. Condizioni poste da entrambe le parti, e in primis, come è normale che sia, dallo stesso Conte.Conte che, innanzitutto, non è un'aziendalista, come per esempio lo era Massimiliano Allegri. Perché il tecnico - ed è stato così ovunque sia andato - vorrebbe avere voce in capitolo in tutte le decisioni centrali per la squadra, a cominciare ovviamente dal calciomercato e dagli acquisti più importanti della Juventus. Un tema, questo, sul quale si è espresso nei giorni scorsi anche, parlando del desiderio della società di "fare il salto con qualche innesto, 2-3 acquisti mirati", contando poi sul rientro degli infortunati "di lusso" come Gleison Bremer.Il tecnico potrebbe anche trovarsi d'accordo con questa visione, ma questi rinforzi con tutta probabilità vorrebbe deciderli lui, o almeno indicarli, come ha fatto al Napoli con Romelu Lukaku e Scott McTominay, anche per una ragione molto pratica di adattamento ai suoi principi di gioco. E poi, chiaramente, Conte vorrà accertarsi che la Juventus abbia la sua stessa visione sul futuro, le stesse ambizioni per il nuovo ciclo che partirebbe sotto la sua guida. A parole, sembra che tutto possa coincidere. Poi, però, bisognerà passare ai fatti.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui