Fernando Llorente può rientrare in Serie A. Il centravanti spagnolo, che con la Juventus ha mantenuti rapporti splendidi (tanto da favorire l'uscita a zero del calciatore nella sua ultima annata bianconera), potrebbe dunque rivedere l'Italia e il campionato nostrano. A dare la notizia è stato il quotidiano autorevole A Bola: da isbona fanno sapere come il calciatore sia ampiamente corteggiato da squadre di media e alta classifica italiana, a partire dalla Roma e dal Milan affascinate dalla possibilità di strapparlo a zero dal Tottenham. Non solo: ci sarebbe anche l'Inter di Antonio Conte, con cui ha condiviso una sola annata all'ombra della Mole.