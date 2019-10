Antonio Conte è stato uno dei protagonisti più discussi del big match di ieri sera vinto dalla Juventus a San Siro, contro l'Inter del suo ex allenatore. La pressione che si è creata intorno alla gara nelle due settimane di avvicinamento, è stata senz'altro motivata anche dalla presenza stessa del tecnico salentino, visto come il suo passaggio all'Inter abbia agitato le acque nell'ambiente del tifo juventino. Così, stasera dalle 20:35, su Canale 5, nella trasmissione Striscia la Notizia, ci sarà spazio anche per Conte, che riceverà da Valerio Staffelli il caratteristico premio del noto tg satirico, il tapiro d'oro. In attesa della puntata, ecco uno scambio di battute tra l'inviato di Striscia e l'allenatore dell'Inter. "​Cosa è successo? I ragazzi non hanno fatto quello che voleva?" chiede Staffelli, trovando la pronta risposta di Conte: "​Abbiamo perso, loro si sono dimostrati una squadra molto forte". Il siparietto continua: "​Voleva essere il Conte di Montecristo per vendicarsi della sua ex squadra?" chiede ancora l'inviato, con la placida risposta dell'ex: "​Non ho bisogno di nessuna vendetta. Ora lavoriamo per far andare bene le cose" che ha poi aggiunto una battuta sulla petizione dei tifosi bianconeri di rimuovere la stella a lui dedicata nella Hall of Fame dell'Allianz: "​La stella cometa? Ma sì, sono ragazzi",