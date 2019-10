Antonio, al Festival dello Sport, ha rivelato un retroscena sull'ex giocatore della Juventus Stefano Sturaro: "Sturaro venne vicino e mi disse di avere un problema al ginocchio. Gli risposi: 'Stefano, solo io posso entrare al tuo posto'. Fece una grande partita con il legamento collaterale rotto. Con un problema serio al ginocchio, c'è un giocatore che ti fa questa partita... vuol dire che c'era una grande unità di gruppo. Arrivammo ai rigori: feci entrare Zaza dalla panchina per calciare il rigore, poi lo sbagliò. Fu una cosa molto strana. Quando si dice che il pallone prende il palo ed entra o va fuori: prima della decisione, non capivamo perché Graziano fosse in ritardo. Il quinto rigore dovevamo affidarlo a Giaccherini, l'avevo visto calciare, era un rigorista ma non era tra quelli inizialmente selezionati. Emanuele è un ragazzo eccezionale, disse di volere allora calciare il sesto. Fu un peccato, però rimane una grande gioia e una soddisfazione vivere quel mese e mezzo con loro. Era una famiglia".