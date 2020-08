Colloquio telefonico tra Antonio Conte e Steven Zhang. Nella serata di ieri c'è stato un primo contatto tra i due dopo la sfuriata del tecnico nerazzurro alla fine del match con l'Atalanta. E ora che accadrà? Come scrive Il Corriere della Sera "Conte alla coppa tiene moltissimo, ha fatto quadrato con la squadra, caricato lo spogliatoio, è deciso a portare a casa un trofeo, per confermare la tradizione che lo vuole sempre vincente al primo anno e per avere una pesante carta in più da giocare con il presidente Steven Zhang, dopo aver già ottenuto il secondo posto". CON CHI CE L'HA - "Sul tavolo restano le questioni aperte dopo la vittoria di Bergamo, uno strappo non ricucito. Conte non si muove dalle sue posizioni, è convinto occorra un cambiamento interno alla società, nel mirino ha soprattutto il direttore sportivo Beppe Ausilio, ma si sono irrigiditi pure i rapporti con l’ad Beppe Marotta".